Шестеро поранених і обстріл залізничної станції. На Донбасі нове загострення – всі подробиці

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі нове загострення. Сьогодні, 9 вересня, бойовики обстріляли залізничну станцію Скотувата, а вчора в районі населеного пункту Кряківка отримали поранення шість українських військових. Раніше повідомляли про двох постраждалих.

Про це розповіли в пресслужбі штабу ООС.

Що відомо

Після обстрілу поблизу Кряківки (Луганська область) лікарі військово-медичного госпіталю обстежили потерпілих, попередній діагноз – "акубаротравма" (пошкодження, отримане від надлишкового тиску і потужної звукової хвилі).

Для детального обстеження і визначення остаточного діагнозу військовослужбовців, які отримали травми, направили до ВМКЦ (військово-медичний клінічний центр) Північного регіону в Харкові. Стан здоров'я захисників – задовільний.

У відповідь на обстріли ворога українські сили відкривали вогонь.

Бойовики обстріляли залізничну станцію, поїзди зупинені

На Донбасі, у районі Верхньоторецького, окупаційні війська обстріляли залізничну станцію Скотувата, через що було обмежено рух поїздів у тому напрямку, а працівників станції і пасажирів евакуювали. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Обстріл залізниці розпочався сьогодні близько 8:00 з важкого озброєння з окупованої території.

"Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", – йдеться в повідомленні.

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"Укрзалізниця" оголосила, що рух приміських поїздів № 6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова і № 6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежений до станції Фенольна.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли: президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.