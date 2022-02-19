Новые потери ВСУ. На Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо ранены

В результате обстрела боевиков погибли два украинских защитника / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе в результате обстрелов боевиков 19 февраля погибли двое украинских военнослужащих. Еще четверо бойцов получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. У пострадавших военных ранения разной степени тяжести, сейчас они находятся в больницах.

Всего к 17:00 19 февраля вооруженные формирования России в 70 раз обстреливали позиции ВСУ, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Обострение на Донбассе