Новые потери ВСУ. На Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо ранены

В результате обстрела боевиков погибли два украинских защитника / Фото: Коллаж: Сегодня
На Донбассе в результате обстрелов боевиков 19 февраля погибли двое украинских военнослужащих. Еще четверо бойцов получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. У пострадавших военных ранения разной степени тяжести, сейчас они находятся в больницах.
Всего к 17:00 19 февраля вооруженные формирования России в 70 раз обстреливали позиции ВСУ, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Обострение на Донбассе
- Уже третий день на Донбассе накаляется обстановка. 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину