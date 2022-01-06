Новые вспышки! Под Одессой школьники уходят на дистанционку

В школах Измаила вводят дистанционное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Измаиле Одесской области школьники после зимних каникул будут учиться на дистанционном обучении. Это связано с высокой заболеваемостью учеников.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

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Снова дистанционка

Как рассказал мэр города, в связи с высоким уровнем сезонной заболеваемости среди школьников (сезонные вирусные инфекции, грипп, ветрянка) на основании действующего законодательства все школы Измаила с 10 января будут работать дистанционно.

В Одесской области школьники уйдут на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевские школьники отправились на каникулы – когда вернутся на учебу

Во вторник, 28 декабря, в школах Киева начались каникулы. Они продлятся до 9 января. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"С сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Праздники закончатся 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми включились в процесс обучения. Для этого мы все должны соблюдать элементарные правила и ограничения, которые действуют в Киеве в отношении нахождения города в желтой зоне эпидопасности", - пишет он.