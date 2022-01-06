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Новые вспышки! Под Одессой школьники уходят на дистанционку

София Ковнир
6 января, 15:57
Обучение дома начнется уже после зимних каникул – с 10 января

В школах Измаила вводят дистанционное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Измаиле Одесской области школьники после зимних каникул будут учиться на дистанционном обучении. Это связано с высокой заболеваемостью учеников.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

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Снова дистанционка

Как рассказал мэр города, в связи с высоким уровнем сезонной заболеваемости среди школьников (сезонные вирусные инфекции, грипп, ветрянка) на основании действующего законодательства все школы Измаила с 10 января будут работать дистанционно.

В Одесской области школьники уйдут на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевские школьники отправились на каникулы – когда вернутся на учебу

Во вторник, 28 декабря, в школах Киева начались каникулы. Они продлятся до 9 января. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"С сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Праздники закончатся 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми включились в процесс обучения. Для этого мы все должны соблюдать элементарные правила и ограничения, которые действуют в Киеве в отношении нахождения города в желтой зоне эпидопасности", - пишет он.

Актуальные правила желтой зоны

В желтой зоне карантинных ограничений запрещено:

  • Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников
  • Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала
  • Проведение массовых мероприятий
  • Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры
  • Работа заведений общепита (кроме работы навынос и доставки)
  • Работа спортзалов, бассейнов
  • Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений)
  • Межобластные и международные перевозки

Ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь "желтый" или "зеленый" ковид-сертификат, сертификат о выздоровлении или ПЦР-тест.

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Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.

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