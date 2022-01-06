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Нові спалахи! Під Одесою школярі йдуть на дистанційку

Софія Ковнір
6 січня, 15:57
Навчання вдома розпочнеться вже після зимових канікул – з 10 січня

У школах Ізмаїла запроваджують дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ізмаїлі Одеської області школярі після зимових канікул навчатимуться на дистанційному навчанні. Це пов'язано з високою захворюваністю учнів.

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко на своїй сторінці у Facebook.

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Знов дистанційка

Як розповів мер міста, у зв'язку з високим рівнем сезонної захворюваності серед школярів (сезонні вірусні інфекції, грип, вітрянка) на підставі чинного законодавства усі школи Ізмаїла з 10 січня працюватимуть дистанційно.

На Одещині школярі підуть на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"

Київські школярі вирушили на канікули – коли повернуться на навчання

У вівторок, 28 грудня, у школах Києва розпочалися канікули. Вони продовжуватимуться до 9 січня. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"Від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули. Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки", – пише він.

Актуальні правила "жовтої" зони

У "жовтій зоні" карантинних обмежень заборонено:

  • Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників
  • Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу
  • Проведення масових заходів
  • Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
  • Робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки)
  • Робота спортзалів, басейнів
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів)
  • Міжобласні та міжнародні перевезення

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Обмеження, передбачені "жовтим" рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.

Термін дії "жовтого" сертифікату – 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.

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