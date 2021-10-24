Облачно и заморозки: какой будет погода в Харькове сегодня

Температура воздуха ночью опустится / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове будет пасмурная погода практически весь день. Температура днем будет составлять около 6-11 градусов тепла, а ночью – около 2 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В городе будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Какая погода будет в Харькове и области – карта / Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью опуститься до 0-2 градусов тепла, днем поднимется до 8-10 градусов тепла.

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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