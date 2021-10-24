Хмарно і заморозки: якою буде погода в Харкові сьогодні

Температура повітря вночі опуститься / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові буде хмарнапогода практично весь день. Температура вдень становитиме близько 6-11 градусів тепла, а вночі – близько 2 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У місті буде мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Яка погода буде в Харкові і області – карта / Фото: Укргидрометцентр

Температура повітря вночі опуститися до 0-2 градусів тепла, вдень підніметься до 8-10 градусів тепла.

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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