Хмарно і заморозки: якою буде погода в Харкові сьогодні

Температура повітря вночі опуститься / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові буде хмарнапогода практично весь день. Температура вдень становитиме близько 6-11 градусів тепла, а вночі – близько 2 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У місті буде мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Температура повітря вночі опуститися до 0-2 градусів тепла, вдень підніметься до 8-10 градусів тепла.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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