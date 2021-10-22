Облачно, но тепло: прогноз погоды в Харькове на 22 октября

В этот день жителям Харькове зонтики не понадобятся/Коллаж: Сегодня
В пятницу, 22 октября, в Харькове ожидается переменная облачность, без осадков. В то же время в Украину идет похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня температура в Харькове составит +16-18 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Дождя не прогнозируют.
Климат Украины через 50 лет
В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.
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