Оборона Одессы: оккупанты прибегают к угрозам и психологическим атакам

Легендарная надпись на одесском пляже

Россия запускает беспилотники в сторону Одессы, но украинские военные не теряют бдительности.

"Враг не спит. Угрожает, запускает БПЛА, давит на психику. Работает система украинской ПВО. Точных запусков вам, побратимы!" – пишет в своем Facebook глава общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

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Также в Одессе действуют диверсанты. Их, по словам Братчука, быстро ликвидируют.

"Ракеты в России должны начать заканчиваться. А авиаудары — это жертвы и сбитые самолеты, потому что ПВО выбить им не удалось", – отмечает Братчук.

Ракеты над Одессой

На днях видео летящих ракет над Одессой сняли местные жители. Чуть позже появилась информация, что это работала наша ПВО по вражескому беспилотнику. Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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"Русский военный корабль, иди на х**й"

В Одессе на пляже 16-й станции Большого Фонтана написали слова, которые вошли в историю. Эту фразу произнес пограничник острова Змеиный в ответ на призывы российских оккупантов сдаться. Президент Украины Владимир Зеленский присвоит звания Героев Украины защитникам Змеиного посмертно.