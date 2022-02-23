Обострение на Донбассе: Мариуполь примут под усиленную охрану

Россия усилила агрессию на Донбассе/Фото: коллаж: "Сегодня"
Охрана Мариуполя будет усилена из-за обострения ситуации на Донбассе. Такой режим обеспечит готовность к любым ситуациям.
Об этом говорится на сайте президента.
Подробности
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция Объединенных сил.
"Участники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", — говорится в сообщении.
Угроза вторжения
- В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч человек.
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".