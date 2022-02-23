Обострение на Донбассе: Мариуполь примут под усиленную охрану

Россия усилила агрессию на Донбассе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Охрана Мариуполя будет усилена из-за обострения ситуации на Донбассе. Такой режим обеспечит готовность к любым ситуациям.

Об этом говорится на сайте президента.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция Объединенных сил.

"Участники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", — говорится в сообщении.

Угроза вторжения