ОБСЕ фиксирует скопление техники боевиков на Донбассе – что обнаружили

Ситуация на Донбассе обостряется / Фото: Коллаж: Сегодня

ОБСЕ зафиксировала скопление техники боевиков на Донбассе. Боевики РФ разместили танки, "Грады", гаубицы и пушки.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 5 февраля.

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На неподконтрольной территории в районе Луганской области ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня и 10 гаубиц:

В районе поселка Хрустальный боевики разметили 21 "Град".

На аэродроме вблизи н. п. Переможное боевики разместили по одной самоходной гаубице "Гвоздика", "Акация", "Лягушка", "Мста-Б" и одну реактивную систему залпового огня "Град".

Еще 2 самоходные гаубицы "Гвоздика" и 4 буксируемые гаубицы "Лягушка" оккупанты разместили вблизи н. п. Белое возле Луганска.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах около н. п. Мирное и н. п. Круглик, а также еще 1 танк на аэродроме вблизи Переможного.

Зафиксированные СММ нарушения 5 февраля / Фото: ОБСЕ

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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