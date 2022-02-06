ОБСЄ фіксує скупчення техніки бойовиків на Донбасі – що виявили

Ситуація на Донеччині загострюється / Фото: Колаж: Сьогодні

ОБСЄ зафіксувала скупчення технікибойовиків на Донбасі. Бойовики РФ розмістили танки, "Гради", гаубиці та гармати.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 5 лютого

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На непідконтрольній території в районі Луганської області ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню та 10 гаубиць:

У районі селища Хрустальне бойовики розмітили 21 "Град".

На аеродромі поблизу н. п. Переможне бойовики розмістили по одній самохідній гаубиці "Гвоздика", "Акація", "Жаба", "Мста-Б" та одну реактивну систему залпового вогню "Град".

Ще 2 самохідні гаубиці "Гвоздика" і 4 гаубиці "Жаба" для буксирування окупанти розмістили поблизу н. п. Біле біля Луганська.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 61 танк, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат на полігонах поблизу н. п. Мирне та н. п. Круглик, а також ще 1 танк на аеродромі поблизу Переможного.

Зафіксовані СММ порушення 5 лютого / Фото: ОБСЕ

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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