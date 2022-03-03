Обстрелы не прекращаются: в Мариуполе более 200 раненых, десятки погибших (видео)

Из-за оккупантов страдают мирные люди/Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе ситуация сложная. Все из-за обстрелов, которые почти не прекращаются. Российские войска также бьют по гражданским.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Из-за российских обстрелов в городе более 200 раненых, а также десятки погибших.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.

Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.

Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.

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