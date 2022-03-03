Обстріли не припиняються: у Маріуполі понад 200 поранених, десятки загиблих (відео)

Через окупантів страждають мирні люди/Колаж "Сьогодні"
У Маріуполіситуація складна. Все через обстріли, які майже не припиняються. Російські війська також б'ють по цивільних.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Через російські обстріли в місті понад 200 поранених, а також десятки загиблих.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
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- Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
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- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.