Обстрелы продолжаются, а люди напуганы: что сейчас происходит на Донбассе

На Донбассе до сих пор стреляют оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что по состоянию на 18 февраля на Донбассе российские оккупанты до сих пор продолжают стрелять и пугать людей.

Об этом Гайдай сообщил в прямом эфире телеканала "Украина 24".

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Какая сейчас ситуация на Донбассе?

Как рассказал Гайдай, 18 февраля он побывал в Станице Луганской, в том числе и садике, который пострадал во время массового обстрела 17 февраля.

"Я пообщался с руководителем садика. Пока снимал там, то начались снова обстрелы, летали снаряды. Мы также поехали в жилые дома, которые пострадали во время вчерашнего обстрела. Там есть несколько домов, в которых полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов", – отметил Гайдай.

Он заявил, что, к сожалению, обстрелы продолжаются, но при этом никакой паники нет, все работают в штатном режиме.

"Но люди напуганы и живут сейчас под постоянными обстрелами в подвалах и укрытиях", – сказал глава Луганской ОГА.

Он добавил, что сейчас российские оккупанты часто пускают фейки.

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"Могу сказать, что с нашей стороны нет обстрелов. Поэтому, что у них там происходит, и какие провокации они готовят – я пока не могу сказать", – подытожил Гайдай.

Какая ситуация на Донбассе?

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