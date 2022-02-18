Обстрелы продолжаются, а люди напуганы: что сейчас происходит на Донбассе

На Донбассе до сих пор стреляют оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что по состоянию на 18 февраля на Донбассе российские оккупанты до сих пор продолжают стрелять и пугать людей.
Об этом Гайдай сообщил в прямом эфире телеканала "Украина 24".
Какая сейчас ситуация на Донбассе?
Как рассказал Гайдай, 18 февраля он побывал в Станице Луганской, в том числе и садике, который пострадал во время массового обстрела 17 февраля.
"Я пообщался с руководителем садика. Пока снимал там, то начались снова обстрелы, летали снаряды. Мы также поехали в жилые дома, которые пострадали во время вчерашнего обстрела. Там есть несколько домов, в которых полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов", – отметил Гайдай.
Он заявил, что, к сожалению, обстрелы продолжаются, но при этом никакой паники нет, все работают в штатном режиме.
"Но люди напуганы и живут сейчас под постоянными обстрелами в подвалах и укрытиях", – сказал глава Луганской ОГА.
Он добавил, что сейчас российские оккупанты часто пускают фейки.
"Могу сказать, что с нашей стороны нет обстрелов. Поэтому, что у них там происходит, и какие провокации они готовят – я пока не могу сказать", – подытожил Гайдай.
Какая ситуация на Донбассе?
- Около города Счастье Луганской области утром 17 февраля пророссийские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачово. Всех жителей Счастьенской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
- Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там были дети и сотрудники. Как стало известно, 8 детей были эвакуированы из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
- По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Укрзализныця сообщила об обстреле ж/д станции Кондрашевская-Новая в Луганской области, однако сейчас станция и депо продолжают работу.
- Также произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея.
В Новой Кондрашовке Луганской области, что является районом Станицы Луганской, 17 февраля слышны взрывы и выстрели российских оккупантов. Местные жители записывают и публикуют видео опасных моментов.
Кроме того, во время обстрела Марьинки мирная жительница получила множественные ранения. 64-летнюю женщину доставили с травмами в больницу.
Боевики на Донбассе обстреляли гуманитарный конвой на КПВВ "Счастье". Оккупанты открыли огонь, когда грузовики проходили проверку.