Обстріли тривають, а люди налякані: що зараз відбувається на Донбасі

На Донбасі досі стріляють окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що станом на 18 лютого на Донбасі російські окупанти досі продовжують стріляти та лякати людей.
Про це Гайдай повідомив у прямому ефірі телеканалу "Україна 24".
Яка зараз ситуація на Донбасі?
Як розповів Гайдай, 18 лютого він побував у Станиці Луганській, зокрема й у садочку, який постраждав під час масового обстрілу 17 лютого.
"Я поспілкувався із керівником садка. Поки знімав там, то почалися обстріли, літали снаряди. Ми також поїхали до житлових будинків, які постраждали під час вчорашнього обстрілу. Там є кілька будинків, у яких повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли", – зазначив Гайдай.
Він заявив, що, на жаль, обстріл триває, але водночас жодної паніки немає, всі працюють у штатному режимі.
"Але люди налякані та живуть зараз під постійними обстрілами у підвалах та укриттях", – сказав голова Луганської ОДА.
Він додав, що зараз російські окупанти часто пускають фейки.
"Можу сказати, що з нашого боку немає обстрілів. Тому, що у них там відбувається, і які провокації вони готують – я поки що не можу сказати", – підсумував Гайдай.
Яка ситуація на Донбасі?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли у дитячий садок "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кіндрашівська-Нова в Луганській області, проте зараз станція і депо продовжують роботу.
- Також було обстріляно з боку тимчасово окупованої території населений пункт Врубівка, внаслідок чого один снаряд влучив у двір Врубівського ліцею.
У Новій Кіндрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.
Крім того, під час обстрілу Мар'їнки мирна жителька отримала множинні поранення. 64-річну жінку доправили із травмами до лікарні.
Бойовики на Донбасі обстріляли гуманітарний конвой на КПВВ "Щастя". Окупанти відкрили вогонь, коли вантажівки проходили перевірку.