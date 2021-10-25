Обстрелял родного дядю и его жену: под Тернополем спустя 24 года нашли убийцу

Полиция раскрыло дело спустя 24 года. Фото: коллаж "Сегодня"

В сентябре 1997 года в селе Подгородное Тернопольской области мужчина расстрелял своего дядю и его супругу. Правоохранители разоблачили убийцу спустя 24 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Тернопольской области.

Детали трагедии

Как стало известно, покойный занимался бизнесом, а его племянник работал руководителем его фермы. Перед смертью бизнесмен уехал в Киев, чтобы оформить валютный кредит и открыть собственный завод. После этого мужчина хотел отлучить племянника от семейного бизнеса.

В результате родственник покойного купил оружие и ночью пришел в дом своего дяди. Он выстрелил 12 раз в мужчину и его супругу, а затем инсценировал ограбление.

Убийцу нашли, но его не накажут

Полиция раскрыла дело в октябре 2021 года. Правоохранители установили, что к убийству причастен племянник погибшего, который жил в Тернополе. Однако мужчину не накажут, так как подозреваемый уже умер.

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