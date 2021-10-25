Обстріляв рідного дядька і його дружину: під Тернополем через 24 роки знайшли вбивцю

Поліція розкрила справу через 24 роки. Фото: колаж "Сьогодні"
У вересні 1997 року в селі Підгородне Тернопільської області чоловік розстріляв свого дядька і його дружину. Правоохоронці викрили вбивцю через 24 роки.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Тернопільській області.
Деталі трагедії
Як стало відомо, покійний займався бізнесом, а його племінник працював керівником його ферми. Перед смертю бізнесмен поїхав до Києва, щоб оформити валютний кредит і відкрити власний завод. Після цього чоловік хотів відлучити племінника від сімейного бізнесу.
Зрештою родич покійного купив зброю і вночі прийшов у будинок свого дядька. Він вистрілив 12 разів у чоловіка і його дружину, а потім інсценував пограбування.
Вбивцю знайшли, але його не покарають
Поліція розкрила справу в жовтні 2021 року. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний племінник загиблого, який жив у Тернополі. Однак чоловіка не покарають, оскільки підозрюваний вже помер.
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