Обстреляли из ракетного комплекса и гранатометов. На Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину"

Оккупанты не соблюдают "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошлые сутки, 5 января, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли?
- В направлении Авдеевки враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.
- Вблизи Шумов обстреливали позиции украинских войск из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В сторону Катериновки вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Недалеко от Майорского совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра 6 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Боевики усиливают позиции
По данным украинской разведки, за период новогодних праздников боевики на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.
Раньше мы писали:
- По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, военный ВСУ может умереть в колонии боевиков.
- Пожертвует ли Байден Украиной, чтобы унять Путина.