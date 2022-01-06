Обстріляли з ракетного комплексу та гранатометів. На Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу"

Окупанти не дотримуються "тиші" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 5 січня, з боку бойовиків на Донбасізафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

У напрямку Авдіївки ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Шумів обстрілювали позиції українських військ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Майорського вчинили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7-му годину ранку 6 січня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Бойовики посилюють позиції

За даними української розвідки, за період новорічних свят бойовики на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого враження.

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Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

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