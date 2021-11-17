Очередное ДТП в Харькове: на пешеходном переходе сбили ребенка (видео)

Авария случилась на пешеходном переходе/Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 17 ноября, в Харькове произошло очередное ДТП. Водитель сбил ребенка. Случилось это на пешеходном переходе.
Об этом идется в Telegram-канале "Ху**ый Харьков".
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Ребенок начал переходить дорогу на пешеходном переходе. Водитель не пропустил мальчика и сбил его.
Ребенка от удара откинуло на несколько метров. Он остался жив, но от испуга резко встал и отбежал на тротуар.
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