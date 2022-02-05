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Очередной "Юлий Цезарь". В Одессе таксист удивил необычной ездой (видео)

София Ковнир
5 февраля, 15:33
Пассажирка, которая стала очевидицей, отметила, что к безопасности такой поездки остаются вопросы

Одесский таксист нарушал правила безопасности во время езды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе таксист удивил необычной ездой. Водитель следил за дорогой и при этом смотрел сразу в несколько гаджетов, которые установил на торпеде.

Об этом сообщили в Telegram-канале "7 канал Одесса".

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Второй Юлий Цезарь?

На опубликованной записи можно увидеть, как одесский таксист одновременно следит за дорогой, общается с пассажиркой и при этом смотрит в пять смартфонов и планшет.

"Одесский таксист может посоперничать во многозадачности с Юлием Цезарем. Правда, к безопасности такой поездки остаются вопросы", – отметила очевидица.

В Сети показали, как маршрутчик развлекается за рулем

В Киеве водитель маршрутки одновременно вез пассажиров и сидел в соцсетях. Однако после публикации видео пользователи раскритиковали и маршрутчика, и автора записи.

На записи видно, что маршрутка едет на низкой скорости. В это время водитель одной рукой пользуется телефоном, а другой держит руль, время от времени отпуская его.

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"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще как после бомбежки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансоновому трешняку они всю дорогу сидят в социальных сетях", - написали под видео.

В комментариях осудили действия водителя, однако многие задались вопросом, почему пассажиры не сделали замечание мужчине. Мол, это тоже ошибка. В то же время часть комментаторов отнеслась к ситуации с юмором.

  • Ну заглянул на минутку, на маленькой скорости. С кем не бывает.
  • У нас, как обычно, только снимать умеют все. Поколение лузеров, которые в интернете все крутые, а в реальности язык в ж*пу.
  • Ну так скажи ему что-то.
  • Бывший водитель такси, по старой привычке ловит новый заказ. В такси в таких случаях вообще жесть, последний километр у водилы бывает по 3 телефона в руках и во все пытается тыкать.
  • Там под курткой есть еще рука, которая и деньги может считать.
  • А замечание почему не могли сделать? Просто выставить видео...
  • Кий, наверное, в гробу переворачивается от того, какая инфа в столице.
  • Почему снимавший этого муфлона не сказал ему засунуть телефон в ж*пу и ездить так тогда, когда возит свою семью?
  • Это ему пассажиры пишут об остановках.

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