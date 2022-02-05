Очередной "Юлий Цезарь". В Одессе таксист удивил необычной ездой (видео)

Одесский таксист нарушал правила безопасности во время езды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе таксист удивил необычной ездой. Водитель следил за дорогой и при этом смотрел сразу в несколько гаджетов, которые установил на торпеде.

Об этом сообщили в Telegram-канале "7 канал Одесса".

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Второй Юлий Цезарь?

На опубликованной записи можно увидеть, как одесский таксист одновременно следит за дорогой, общается с пассажиркой и при этом смотрит в пять смартфонов и планшет.

"Одесский таксист может посоперничать во многозадачности с Юлием Цезарем. Правда, к безопасности такой поездки остаются вопросы", – отметила очевидица.

В Сети показали, как маршрутчик развлекается за рулем

В Киеве водитель маршрутки одновременно вез пассажиров и сидел в соцсетях. Однако после публикации видео пользователи раскритиковали и маршрутчика, и автора записи.

На записи видно, что маршрутка едет на низкой скорости. В это время водитель одной рукой пользуется телефоном, а другой держит руль, время от времени отпуская его.