Черговий "Юлій Цезар". В Одесі таксист здивував незвичайною їздою (відео)

Одеський таксист порушував правила безпеки під час їзди. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі таксист здивував незвичайною їздою. Водій стежив за дорогою і водночас дивився одразу в кілька гаджетів, які встановив на торпеді.
Про це повідомили у Telegram-каналі "7 канал Одеса".
Другий Юлій Цезар?
На опублікованому записі можна побачити, як одеський таксист одночасно стежить за дорогою, спілкується з пасажиркою та водночас дивиться у п'ять смартфонів та планшет.
"Одеський таксист може поcперечатися у багатозадачності з Юлієм Цезарем. Щоправда, до безпеки такої поїздки залишаються питання", – зауважила свідок.
У Мережі показали, як маршрутник розважається за кермом
У Києві водій маршрутки одночасно віз пасажирів та сидів у соцмережах. Однак після публікації відео користувачі розкритикували і маршрутчика, й автор запису.
На записі видно, що маршрутка їде з низькою швидкістю. У цей час водій однією рукою користується телефоном, а іншою тримає кермо, час від часу відпускаючи його.
"Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі як після бомбардування. Хоча водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансоновому трешняку вони всю дорогу сидять у соціальних мережах", – написали під відео.
У коментарях засудили дії водія, проте більшість запитали, чому пасажири не зробили зауваження чоловікові. Мовляв, це також помилка. Водночас, частина коментаторів поставилася до ситуації з гумором.
- Ну, заглянув на хвилинку, на маленькій швидкості. З ким не буває.
- У нас, як завжди, тільки знімати вміють усі. Покоління лузерів, які в інтернеті всі круті, а насправді язик в ж*пу.
- Ну то скажи йому щось.
- Колишній водій таксі, за старою звичкою, ловить нове замовлення. У таксі в таких випадках взагалі жерсть, останній кілометр у водили буває по 3 телефони в руках і всі намагається тикати.
- Там під курткою є ще рука, яка й гроші може рахувати.
- А зауваження чомусь не могли зробити? Просто виставити відео...
- Кий, мабуть, у труні перевертається від того, яка інфа у столиці.
- Чому той, хто знімав цього муфлона, не сказав йому засунути телефон у жопу і їздити так тоді, коли возить свою сім'ю?
- Це йому пасажири пишуть про зупинки.
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