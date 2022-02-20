Очередные мажоры? В Харькове пьяные подростки гоняли на авто по городу (видео)

В Харькове пьяные подростки устроили беспредел на авто. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети начали распространять ролики, на которых можно увидеть, как в Харькове пьяные подростки гоняли на автомобиле по городу.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

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На опубликованных видео можно увидеть, как сначала подростки возле автомобиля распивают несколько бутылок шампанского, а потом разбивают их на площади в центре города.

После этого подростки начали гонять на авто по ночному городу и кричали в громкоговоритель.

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