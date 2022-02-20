Ще одні мажори? У Харкові п'яні підлітки ганяли на авто по місту (відео)

У Харкові п'яні підлітки влаштували свавілля на авто. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мережі почали розповсюджувати ролики, на яких можна побачити, як у Харкові п'яні підлітки ганяли автомобілем по місту.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".
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На опублікованих відео можна побачити, як спочатку підлітки біля автомобіля розпивають кілька пляшок шампанського, а потім розбивають їх на площі в центрі міста.
Після цього підлітки почали ганяти на авто по нічному місту і кричали у гучномовець.
Мажорна ДТП у Харкові
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та нецензурно лає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.