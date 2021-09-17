Одесситка нашла маму, которую 21 год считали пропавшей без вести – видео встречи

В Одессе дочь нашла маму спустя 21 год после пропажи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе женщина нашла свою маму, которую 21 год считали пропавшей без вести. Женщина все эти годы не верила в смерть матери, а теперь наконец смогла ее обнять.

Трогательное видео встречи опубликовал УСИ online.

Более 20 лет Татьяна Присяжная провела на улице – попрошайничала и работала на ромов. Все из-за несчастного случая в 2000 году.

Ушла из дома после скандала

Покинула дом Татьяна из-за семейной ссоры. Ее сын получил серьезный ожог руки и медики настаивали на ампутации. Однако мать решила, что сможет сохранить руку сына и для этого женщина продала все и осталась без копейки. Руку сыну все-таки удалось спасти.

Спустя время в семье случился скандал, после которого она и ушла из дома.

"Он (сын, – Ред.) вел себя некорректно. И во мне эта боль накопилась, и я сказала – так я же ради тебя осталась в одних рваных трусах, ради тебя! И я ушла. В никуда ушла. От боли, от досады, ушла и все", – вспомнила Татьяна Васильевна.

Нападение в переходе

После ухода из дома женщина работала на ромов, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Один раз она сбежала, но в переходе ее избили, а деньги забрали. После избиения Татьяна потеряла память и уже не смогла вернуться домой.

Последние годы Татьяна Васильевна находилась в приюте для бездомных пожилых людей. Туда ее забрали с улицы и пытались восстановить ее память.

Счастливый конец

Несколько дней назад выяснилось, что по старому адресу живет одна из дочерей Татьяны – Яна. За несколько дней она собралась и приехала, чтобы забрать мать.

Яна призналась, что все эти годы искала маму и не верила в ее смерть. После исчезновения мамы дочь начала искать ее – писала заявления в полицию, звонила в больницы и морги. Но никакой информации не нашла. Теперь дочь заберет маму домой.

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