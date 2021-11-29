Одесская область не выйдет из красной зоны до конца праздников – причина

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одесской области не планируют отменять ограничения красной зоны. Карантинные правила могут действовать до конца праздников.
Об этом сообщает издание "УСІ".
Красная зона в регионе продолжается
Глава областного Управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сказала, что вскоре будут сворачивать часть коек в больницах. Речь идет о тех местах больниц, которые дополнительно открыли в момент пиковой заболеваемости.
Но чиновник отметила, что больницы первой волны останутся. При всех улучшениях красная зона в Одесской области необходимо продолжить.
"На мой взгляд, в красной зоне нужно оставаться по меньшей мере до конца праздников. Это не локдаун в Одессе, а граничные нормы", – отметила чиновница.
Коронавирус в регионе
За прошедшие сутки – 303 новых заболевших, из которых 98 – в Одессе. Загруженность коек – 46%, детских – 55%, реанимационных – 100% (все непривитые).