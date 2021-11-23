Одесская область "передумала" выходить из красной зоны: в чем причина

Одесская область не вышла из красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"
Одесская область должна была выйти из красной карантинной зоны 22 ноября. Но это не случилось из-за того, что эпидемиологические показатели не улучшились.
Об этом сообщил заместитель губернатора Борис Волошенков на брифинге во вторник, 23 ноября.
В регионе оставили красную зону
Как рассказал Волошенков, количество госпитализированных за сутки, количество тех, которые находятся в клиниках – по индикаторам пока не соответствуют оранжевой зону.
Он отметил, что при переходе в новую зону изменятся правила карантина. Так, вакцинированные будут иметь возможность посещать общественные учреждения, в отличие от тех, кто не получил хотя бы одну прививку.
"Относительно требований – они будут строгими в отношении тех, кто осуществляет контакт с населением и населения, которое приходит", – добавил Волошенков.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2055 человек;
- летальных исходов – 720;
- выздоровело – 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 353 136 человек;
- выздоровело – 2 796 597 человек;
- летальных исходов – 82 318.