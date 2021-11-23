Одеська область "передумала" виходити з "червоної зони": у чому причина

Одеська область не вийшла із "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

Одеська область мала вийти з "червоної" карантинної зони 22 листопада. Але це не сталося через те, що епідеміологічні показники не покращалися.

Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков на брифінгу у вівторок, 23 листопада.

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У регіоні залишили "червону зону"

Як розповів Волошенков, кількість госпіталізованих за добу, кількість тих, які перебувають у клініках – за індикаторами поки що не відповідають "помаранчевій зоні".

Він зазначив, що під час переходу до нової зони зміняться правила карантину. Так, вакциновані матимуть змогу відвідувати громадські установи, на відміну від тих, хто не отримав хоча б одного щеплення.

"Щодо вимог – вони будуть суворими стосовно тих, хто здійснює контакт із населенням та населення, яке приходить", – додав Волошенков.

В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

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