Одним абзацем. Все, что нужно знать о ДТП с участием кортежа Ярославского

Один из автомобилей бизнесмена Ярославского насмерть сбил мужчину/Фото: коллаж: "Сегодня"

На трассе Чугуев – Мартовое произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил мужчину и поехал дальше. Впоследствии на месте инцидента были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Все, что нужно знать о ДТП с участием кортежа Ярославского

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину и оставил место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Известно, что Ярославский часто сам водит автомобиль, на котором было совершено ДТП. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартова, и что придет в райотдел дать показания. Водителя допросили правоохранители. Как сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник, в сводке полиции нет информации о дорожно-транспортном происшествии. В то же время она добавила, что уточнит информацию. Впоследствии после ДТП бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами". На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил "спросить у кортежа". Он добавил, что ночью "спал дома и не знал об аварии". Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем объясняет появление в СМИ подобной информации. Спустя время после аварии стало известно, что полицейские Харьковской области вызовут на допрос возможного участника ДТП бизнесмена Александра Ярославского. В полиции было открыто по факту аварии уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Максимальное наказание для виновника аварии – от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без. В полиции Харьковской области заявили, что погибшему в ДТП человеку около 50 лет. От полученных травм он погиб на месте. Вскоре после аварии Александр Ярославский вылетел из Харькова в Лондон. Через некоторое время в пресс-службе бизнесмена заявили, что в момент смертельного ДТП за рулем автомобиля находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH (компании Ярославского. – Ред.). Он рассказал, что думал, что сбил животное. В то же время полиция проверяет информацию о причастности бизнесмена Александра Ярославского к смертельному ДТП. Он должен посетить следователей сразу же после возвращения в Украину из Лондона. Поздно вечером 10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Ярославского.

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