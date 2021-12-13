Одним абзацем. Все о ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Луцке

Водитель на скорости снимал погоню от полицейских и не заметил сигнал светофора/Коллаж: "Сегодня"

В воскресенье, 12 декабря, в Луцке произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Подросток на отцовском автомобиле въехал в толпу людей. Кроме него, в салоне транспортного средства были его друзья — тоже несовершеннолетние.

Что известно об аварии?

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15:00 в областном центре Волынской области. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на 4 пешеходов. Люди пересекали проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора, когда неожиданно в толпу въехал транспортное средство. Пешеходов с травмами различной степени тяжести доставили в больницы города. За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое впоследствии еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнала светофора и въехал в людей на переходе. По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух. Заведующий диспетчерской службы скорой помощи Станислав Линик рассказал, что двоих пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. В аварии также травмирован ребенок. Мальчика доставили в травмпункт областной детской больницы. На месте работала следственно-оперативная группа. Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований. По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, несовершеннолетний будет нести ответственность за содеянное. Однако также возникает вопрос: как он попал за руль автомобиля? Впоследствии в Сети появилось видео, как несовершеннолетний протаранил толпу. На кадрах видно, что все автомобили стоят и пропускают людей, которые двигаются по пешеходному переходу, но неожиданно появляется автомобиль, что "летит" прямо в пешеходов. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

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