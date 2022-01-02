Огонь охватил дом. В Черниговской области погибли два человека (фото)

Пожары в жилом секторе продолжают уносить жизни граждан / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черниговском районе 1 января случился пожар в частном жилом доме в с. Кошаны Остерской территориальной общины.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
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На место происшествия прибыли три пожарно-спасательных подразделения в составе 8 человек личного состава и трех единиц специальной техники.
"К моменту прибытия первых подразделений огнем был полностью охвачен дом. Совместными действиями пожарных пожар в 23:38 локализован и в 01:31 окончательно ликвидирован. Во время разбора конструкций дома спасателями найдены обгоревшие тела двух человек – вероятнее всего, мужчины 1960 г.р. и женщины 1974 г.р. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие дома по всей площади", – говорится в сообщении.
Что говорят спасатели
Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области обратились к гражданам:
- соблюдайте правила пожарной безопасности;
- следите за исправностью электросетей, электрических приборов и нагревательных печей;
- проявляйте осторожность в обращении с огнем и не курите в постели;
- в случае если вы стали свидетелем пожара, немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101".
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