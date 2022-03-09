Оккупанты 2 часа бомбили Ахтырку. Уничтожили музей и магазины, много раненых – фото

Оккупанты полностью уничтожили несколько зданий в Ахтырке / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты почти два часа бомбили по жилым домам и другим объектам инфраструктуры в Ахтырке Сумской области. В результате местные жители остались без электричества и частично без воды.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, ссылаясь на данные мэра города.

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Фото: Тарас Живицкий

"Полностью разрушены железнодорожная станция, здание исполнительного комитета, краеведческий музей, местный универмаг и все торговые помещения", - написал он.

Фото: Тарас Живицкий

Спасатели весь день разбирали завалы, всех жертв авиаударов еще не нашли. По предварительным данным, в результате обстрелов один человек погиб, 14 ранены.

Фото: Тарас Живицкий

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"ТЭЦ – остановлена, электричества нет, разрушен канализационный коллектор, частично нет водоснабжения, разрушено много электросопротивлений", – добавил Живицкий.

Фото: Тарас Живицкий

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