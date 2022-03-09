Окупанти 2 години бомбили Охтирку. Знищили музей та магазини, багато поранених – фото

Окупанти повністю знищили кілька будівель в Охтирці / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти майже дві години бомбардували житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури в Охтирці Сумської області. Після цього місцеві жителі залишилися без електрики та частково без води.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, посилаючись на дані міського голови.

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Фото: Тарас Живицький

"Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торговельні приміщення", – написав він.

Фото: Тарас Живицький

Рятувальники цілий день розбирали завали, усіх жертв авіаударів ще не знайшли. За попередніми даними, унаслідок обстрілу одна людина загинула, 14 поранено.

Фото: Тарас Живицький

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"ТЕЦ зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор" , – додав Живицький.

Фото: Тарас Живицький

Ситуація в Україні 9 березня