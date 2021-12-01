Оккупанты 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

Оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 30 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Где стреляли?

В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Пивденного противник совершил обстрелы дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую

29 ноября в период с 15:10 до 16:20 вооруженные формирования РФ обстреляли Станицу Луганскую с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Огонь велся с направления Лобачева, вооруженные формирования РФ произвели 47 выстрелов.

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Расстояние от зоны попаданий до фактической линии столкновения сторон составляет 1740 метров, что свидетельствует об умышленном характере обстрела вооруженными формированиями РФ именно населенного пункта.

Есть пострадавший

В результате обстрела был ранен Сергей Михайлович Хлебович, 1965 года рождения, монтер пути Донецкой железной дороги. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и осколочное ранение головы.

Поврежден дом

Кроме того, в результате обстрела был поврежден частный дом и близлежащая территория по адресу ул. Деповская, 14б, а также участок дороги и близлежащая территория по адресу ул. Деповская, 1.

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