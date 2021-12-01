Окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

Окупанти 4 рази обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 30 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

Реклама

Де стріляли?

У напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Південного противник вчинив обстріли двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Шумів російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти обстріляли Станицю Луганську

29 листопада у період з 15:10 до 16:20 збройні формування РФ вчинили обстріл Станиці Луганської з застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм.

Вогонь вели з напрямку Лобачевого, збройні формування РФ здійснили 47 пострілів.

Реклама

Відстань від зони влучань до фактичної лінії зіткнення сторін становить 1740 метрів, що свідчить про навмисний характер обстрілу збройними формуваннями РФ саме населеного пункту.

Є постраждалий

Внаслідок обстрілу було поранено Сергія Михайловича Хлебовича, 1965 року народження, монтера колії Донецької залізниці. У нього діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та осколкове поранення голови.

Пошкоджено будинок

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію за адресою вул. Деповська, 14-Б, а також ділянку дороги та прилеглу територію за адресою вул. Деповська, 1.

Реклама

Раніше ми писали: