Оккупанты минируют завод "Стирол" в Горловке? Мы узнали

В Горловке завод "Стирол" могут заминировать оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилась информация, что российские оккупанты минируют места хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке Донецкой области. Наши источники в Минобороны пока не подтвердили, но и не опровергли это.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Подробности

Сайту "Сегодня" источники в Минобороны не подтвердили, но и не опровергли того, что на горловском "Стироле" возможна диверсия со стороны боевиков.

"Исключать нельзя, потому как это предприятие повышенной опасности. Тем более, что недавно там были инциденты с утечкой химвеществ", – говорят украинские военные.

Напомним, ранее сообщалось об утечке опасных химвеществ на "Стироле", украинские экологи подтверждали этот факт официально.

Повод для вторжения РФ? В Горловке на химзаводе произошла утечка аммиака

15 января в Горловке на химзаводе "Стирол" произошла утечка аммиака. Разведка считает, что это может стать поводом для вторжения России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

По данным разведки, 14 января 2022 года оккупационные власти доставили в оккупированный город на ПАО "Концерн Стирол" определенное количество емкостей с аммиаком. Их герметичность была ненадлежащей, а из-за этого произошла значительная утечка опасного для окружающей среды и людей вещества.