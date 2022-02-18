Окупанти мінують завод "Стирол" у Горлівці? Ми дізналися

У Горлівці завод "Стирол" можуть замінувати окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що російські окупанти мінують місця зберігання аміаку на заводі "Стирол" у Горлівці Донецької області. Наші джерела в Міноборони поки що не підтвердили, але й не спростували це.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Сайту "Сьогодні" джерела в Міноборони не підтвердили, але й не спростували те, що на горлівському "Стиролі" можлива диверсія з боку бойовиків.

"Виключати не можна, бо це підприємство підвищеної небезпеки. Тим паче, що нещодавно там були інциденти з витоком хімречовин", – кажуть українські військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про витік небезпечних хімречовин на "Стиролі", українські екологи підтверджували цей факт офіційно.

Привід для вторгнення РФ? У Горлівці на хімзаводі стався витік аміаку

15 січня у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, 14 січня 2022 року окупаційна влада доставила до окупованого міста на ПАТ "Концерн Стирол" певну кількість ємностей з аміаком. Їхня герметичність була неналежною, а через це стався значний витік небезпечної для навколишнього середовища та людей речовини.