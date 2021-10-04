Оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили "тишину", стреляли из запрещенного оружия

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.
Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил за 3 октября нет.
Где стреляли?
- В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
- У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
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1 октября российские наемники из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.
30 сентября в результате обстрелов оккупантов один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.