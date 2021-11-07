Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Донбасса

Оккупанты на Донбассе два раза нарушили "тишину"

Юлия Гаврилюк
7 ноября, 07:10
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь

На Донбассе два раза нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

Реклама

По состоянию на 07:00 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Где стреляли?

  • Возле Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.
  • В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Большое интервью Авакова по Донбассу

Ранее мы писали:

  • Со стороны российско-оккупационных войск 5 ноября зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
  • ВСУ заняли село Старомарьевка на Донбассе – в бригаде опровергают.