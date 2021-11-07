Оккупанты на Донбассе два раза нарушили "тишину"

На Донбассе два раза нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
По состоянию на 07:00 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Где стреляли?
- Возле Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.
- В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Большое интервью Авакова по Донбассу
- 4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии.
- По словам Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческих батальонов, которые, защищая Иловайск, попали в котел.
- Ранее он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".
- Сейчас власти Украины пытаются организовать встречу в "нормандском формате", чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами по Донбассу.
Ранее мы писали:
- Со стороны российско-оккупационных войск 5 ноября зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- ВСУ заняли село Старомарьевка на Донбассе – в бригаде опровергают.