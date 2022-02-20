Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ

Оккупанты ранили украинского военного / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 14:00 20 февраля со стороны российско-оккупационных войск, зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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31 обстрел был совершен с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранение средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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