Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ

Оккупанты ранили украинского военного / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 14:00 20 февраля со стороны российско-оккупационных войск, зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
31 обстрел был совершен с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранение средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Обострение на Донбассе
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- На российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.
- Российские оккупанты снова начали распространять информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают украинские военные. Но на самом деле все это является фейком.
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