Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ

Окупанти поранили українського військового / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 14:00 20 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Про це пише прес-служба ООС.
31 обстріл було здійснено із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний" , – йдеться у повідомленні.
Загострення на Донбасі
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- На російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоби звинуватити в цьому Україну.
- Російські окупанти знову почали розповсюджувати інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють українські військові. Але насправді це все є фейком.
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