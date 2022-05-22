Оккупанты обстреливают Николаев кассетными снарядами

В Николаеве слышны взрывы кассетных снарядов. Коллаж "Сегодня"

В Николаеве слышны взрывы от кассетных снарядов

Об этом говорится в Telegram-канале Сєнкевич Online.

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"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен", – говорится в сообщении.

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