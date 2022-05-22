Окупанти обстрілюють Миколаїв касетними снарядами

У Миколаєві чутно вибухи касетних снарядів. Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві чутно вибухи від касетних снарядів

Про це говориться у Telegram-каналі Сєнкевич Online.

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Подробиці

"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережні! Дотримуйтесь правил двох стін", – йдеться у повідомленні.

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