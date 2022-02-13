Оккупанты обстреливают Пески и угрожают членам ОБСЕ: что происходит в зоне ООС

Российские наемники нарушают "тишину" и угрожают членам ОБСЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала этих суток в зоне ООС зафиксирован один обстрел. Оккупанты обстреляли поселок Катериновка в Луганской области. Кроме этого, российские наемники угрожали наблюдателям ОБСЕ.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Эпицентром боевых действий всю неделю остается поселок Пески. Каждый день это название появляется в сводке штаба ООС. Вчера там вели обстрел из гранатометов и пулеметов. Также оккупанты сбрасывают гранатометные выстрелы с беспилотников. За прошедшие сутки, 12 февраля, зафиксировали два таких случая.

Прошлые сутки в эпицентре боевых действий была Луганская область. Там велись обстрелы из пулеметов и гранатометов. К счастью, потерь среди украинских военных нет.

Что говорят наблюдатели ОБСЕ?

Мониторинговая миссия написала в своем отчете, что ее представители пытались проехать в контрольно-пропускной пункт "Должанский" на неконтролируемой части границы с Россией и туда их оккупанты не пропустили. Даже угрожали, что если наблюдатели продолжат находиться там, то их бросят в тюрьму.

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В Луганской области возле поселка Вознесенское есть железнодорожная станция, куда миссия ОБСЕ тоже планировала проехать, но оккупанты и там никого не пропустили, сказав, что якобы там нечего мониторить.

Ситуация на Донбассе

За прошлые сутки, 12 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В направлении н. п. Пески оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов сел Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Недалеко от села Новозвановка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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