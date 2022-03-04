Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС: начался пожар (видео)

Оккупанты обстреливают самую большую АЭС в Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупанты начали обстреливать самую большую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую. Сейчас там начался пожар.
Об этом сообщают в Telegram-каналу Запорожской АЭС.
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Из-за обстрелов существует угроза взрыва. К слову, это может нанести худший вред, чем Чернобыль. Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь.
Что происходило за прошедшие сутки?
- Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.
- Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.
- В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, выстоявший во время Второй мировой войны
- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.