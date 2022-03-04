Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС: почалася пожежа (відео)

Окупанти обстрілюють найбільшу АЕС в Європі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти почали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Наразі там почалася пожежа.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Запорізької АЕС.

Реклама

Деталі

Через обстріли існує загроза вибуху. До слова, це може завдати гіршої шкоди, ніж Чорнобиль. Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь.

Реклама

Що відбувалося за минулу добу?

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.

Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор , який вистояв під час Другої світової війни

, який вистояв під час Другої світової війни Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб .

. Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії . Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.

. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.

Читайте також