Оккупанты обстреляли пожарную часть на Донбассе – есть пострадавшие

На Донбассе обострилась ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошлые сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
"Совершено 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов населенных пунктов повреждены:
- Донецкая область – 9 жилых домов.
- Луганская область – 2 частных жилых дома и 1 админздание ДПСЧ-32.
В ГСЧС также сообщили, что в результате вражеского обстрела пожарной части пострадали два спасателя.
Сегодня, 19 февраля, примерно в 11:35 в Счастьинском районе Луганской области произошел обстрел. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32.
Обострение на Донбассе
- Уже третий день на Донбассе накаляется обстановка. 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами.
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- Так называемая "Народная милиция" сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль. Местные жители написали в соцсетях, что на фото жилой квартал, а не здание правительства.
- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- Вскоре российские СМИ сообщили, что в Луганске якобы произошел мощный взрыв, после которого начался пожар на газопроводе "Дружба".
- По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск уже зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.
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