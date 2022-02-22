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Оккупанты обстреляли жилой дом в Счастье (фото)

София Ковнир
22 февраля, 11:00
Сейчас ждут тишину, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто там остался

Оккупанты обстреляли город Счастье. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 февраля, российские оккупанты устроили обстрел на Донбассе и попали в жилой дом в городе Счастье. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

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Гайдай заявил, что в течение суток обстрелы не утихают.

"По адресу Донецкая, 20 – попадание, жертв нет. Сейчас ждут тишину, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто остался в доме. Информация будет дополняться", – добавил глава Луганской ОГА.

В городе Счастье обстрел. Фото: Facebook/Сергей Гайдай

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Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза: погибли двое украинских военных, 18 раненых

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Восемь раз Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
  • Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Шумы – из минометов калибра 82 мм.
  • Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Невельское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

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Есть пострадавшие и погибшие

  • В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.
  • 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
  • Шестеро получили боевые травмы.

По состоянию на утро 22 февраля российские оккупанты три раза нарушили "тишину".

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Счастье – из станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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