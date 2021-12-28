Оккупанты ранили военных ВСУ и 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Оккупанты обстреляли украинские позиции 10 раз / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое" , – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутова русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области, вблизи населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Оккупанты помешали работе патруля СММ ОБСЕ

Российские наемники в Донецкой области не пропустили представителей миссии ОБСЕ в подконтрольные правительству районы.

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Один из вооруженных боевиков мотивировал запрет "отсутствием предварительного уведомления".

Однако, как отмечается, СММ предварительно сообщила о своем намерении "и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19".

Наблюдатели говорят, что такие запреты и задержки "не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы".

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