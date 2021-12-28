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Окупанти поранили військових ЗСУ та 10 разів порушили "тишу" на Донбасі

Юлія Гаврилюк
28 грудня, 07:16
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння

Окупанти обстріляли українські позиції 10 разів / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.
  • Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
  • В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.
  • На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Станом на 07:00, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Окупанти завадили роботі патруля СММ ОБСЄ

Російські найманці на Донеччині не пропустили представників місії ОБСЄ у підконтрольні уряду райони.

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Один із озброєних бойовиків мотивував заборону "відсутністю попереднього повідомлення".

Проте, як зазначається, СММ попередньо повідомила про свій намір "і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку із COVID-19".

Спостерігачі кажуть, що такі заборони та затримки "не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, а й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке вкрай потрібне для її ефективної роботи".

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